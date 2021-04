Wall Street: grootbanken in feeststemming

De Amerikaanse beurzen gaan de goede kant uit nadat drie grootbanken beresterke kwartaalresultaten hebben gepresenteerd. Het aandeel van de dag is Coinbase, de cryptomuntenbeurs die straks haar eerste notering op Nasdaq krijgt.

Na een vlakke opening trokken de voornaamste indexen in New York al snel hoger. Met de kwartaalcijfers van drie grootbanken is het resultatenseizoen nu officieel geopend. En die kwartaalcijfers waren zelfs nog beter dan de vrij hoge verwachtingen van analisten.

Hoewel de Amerikaanse beurzen hoog noteren, doen ze er nog een schepje bovenop. Omstreeks 17.10 uur wint de Dow Jones 0,6 procent en doet de S&P500 er 0,1 procent bij. De Nasdaq Composite verliest daarentegen 0,2 procent.

Stimulus en sterke beurzen

JPMorgan Chase, Goldman Sachs en Wells Fargo wisten in het eerste kwartaal hun nettowinst te verveelvoudigen. Bij JPMorgan ging de winst maal vijf tot 14,3 miljard dollar, bij Wells Fargo maal zeven tot 4,74 miljard dollar, terwijl Goldman Sachs een recordwinst van 6,8 miljard dollar kon voorleggen.

De drie grootbanken profiteerden van de gigantische stimulus die de Amerikaanse regering in de economie pompt, maar ook van de aantrekkende economie en de sterke prestatie van de financiële markten. De beursintroducties van spacs en van technologiebedrijven vormden eveneens een mooie bron van inkomsten.

4,3 procent Olieprijs In New York schiet de prijs van de ruwe olie 4,3 procent hoger.

Een extra boost kregen de winsten omdat de banken een deel van de kredietreserves konden terugnemen die ze sinds het begin van de pandemie hadden aangelegd om slechte of falende betalers op te vangen. Dankzij de massale overheidshulp bleef het aantal wanbetalingen en faillissementen beperkt.

Ondanks de prima resultaten verliest JPMorgan 0,3 procent, volgens marktpartijen door winstnemingen. Goldman Sachs kan zijn recordwinst verzilveren in een stijging van 4,9 procent. Wells Fargo gaat 4,7 procent omhoog.

Olieprijs in de lift

De indexwinsten zijn voor een deel te danken aan de goed presterende oliewaarden. De olieprijs klimt met 4,3 procent in New York. De Amerikaanse olievoorraden zijn vorige week sterk afgenomen en staan op het laagste niveau sinds eind februari. Bovendien heeft het Internationaal Energieagentschap zijn prognose voor de olieconsumptie in 2021 opgetrokken op basis van gunstigere vooruitzichten voor de VS en China.

ConocoPhillips wint 4,2 procent en de dienstverlener Halliburton 5 procent.