Wall Street hapert na hogere steunaanvragen

Twitter zag het aantal dagelijkse gebruikers jaar op jaar met een derde toenemen in het tweede kwartaal.

In New York wegen beleggers goede resultaten van Tesla en Twitter af tegen slecht nieuws over de arbeidsmarkt. De toonaangevende indexen gaan licht lager.

Het aantal eerste aanvragen van een werkloosheidsuitkering in de VS steeg vorige week met 109.000 naar 1,42 miljoen. Het is de eerste toename van het aantal steunaanvragen sinds maart. De stijging geeft aan dat het herstel van de Amerikaanse economie is stilgevallen. Economen hadden een verdere daling van de steunaanvragen tot 1,3 miljoen voorspeld.

Verschillende staten hebben de jongste weken beperkende maatregelen (her)ingevoerd of versoepelingen van de lockdown uitgesteld. Ze willen op die manier de stijging van het aantal coronabesmettingen stoppen.

Omstreeks 16.40 uur zakt de Dow Jones met 0,3 procent en blijft de S&P500 stabiel. Voor de Nasdaq Composite gaat er 0,3 procent af.

Heel wat bedrijven kwamen woensdag nabeurs of donderdag voorbeurs met kwartaalresultaten. Microsoft zakt 1,6 procent. De ontwikkelaar van software en aanbieder van clouddiensten presteerde in het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar beter dan verwacht. Met dank aan het vele thuiswerken. De omzetgroei van de cloudcomputingactiviteit Azure bedroeg echter voor het eerst minder dan 50 procent, wat de koersreactie verklaart.

Reclame-inkomsten

Twitter rapporteert over het tweede kwartaal een omzetdaling, maar ook een sterke toename van het aantal dagelijkse gebruikers. Jaar op jaar was er een toename met 34 procent van het aantal Twitter-gebruikers. Dat is de grootste klim sinds de korteberichtendienst die maatstaf invoerde.

De financiële resultaten waren minder schitterend. De omzet zakte met 19 procent in het tweede kwartaal tot 683 miljoen dollar. Daarmee ging Twitter onder de lat door: analisten hadden een omzetcijfer van 702 miljoen dollar verwacht.

De reclame-inkomsten, de voornaamste inkomstenbron van Twitter, kelderden met 23 procent in vergelijking met een jaar eerder. Bij de antiracismeprotesten eind mei, begin juni verminderden of onderbraken heel wat bedrijven hun advertentiecampagnes. Beleggers focussen echter op de gebruikers en sturen het aandeel 5,9 procent hoger.

Tesla boekte voor het vierde kwartaal op rij winst. Die bedroeg 50 dollarcent per aandeel, waar analisten een verlies van 1,06 dollar hadden verwacht. De bouwer van elektrische auto’s realiseerde 6,04 miljard dollar omzet. Dat is minder dan in dezelfde periode vorig jaar, maar wel meer dan analisten hadden voorspeld (5,37 miljard dollar).