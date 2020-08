Wall Street heeft corona helemaal verteerd

De gemiddelde belegger heeft zich, dividenden meegeteld, volledig hersteld van de pandemie. De gemiddelde Amerikaan is een ander paar mouwen.

Ogenschijnlijk was het maandag niet bepaald een historische dag voor Wall Street. De brede beursbarometer S&P500 liet een bescheiden plusje van 0,3 procent optekenen.

En toch was het dat wel degelijk: met eenzelfde plusje klokte de S&P 500 Total Return-index, de barometer die rekening houdt met de dividenden die de bedrijven in de aandelenkorf uitkeren, af op 6.895 punten. En dat mag best een mijlpaal heten: het vorige record, 6.889 punten, dateerde van 19 februari.

Bij de start van de pandemie volgde een ijzingwekkende crash van 34 procent, tot 4.559 punten op 23 maart. Die dag verklaarde de Federal Reserve de totaaloorlog tegen de coronacrisis en bracht zo Wall Street in rustiger vaarwater. Met een remonte die de S&P intussen dik 50 procent hoger bracht.

Een vlotte V dus op Wall Street, in schril contrast met Main Street. De Amerikaanse economie incasseerde tijdens het tweede kwartaal een historische klap van 10 procent. Zakenbank JPMorgan rekent voor heel 2020 op een krimp van ruim 5 procent, in 2021 zou een relatief bescheiden herstel van 2,7 procent volgen.

Centraal bankiers waarschuwen vrijwel continu dat de pandemie structurele schade aanricht, zeker nu het virus in grote delen van de Verenigde Staten opflakkert. Meer dan 30 miljoen Amerikanen zitten door de kaalslag in de dienstensector zonder job en zagen vorige maand de extra federale werklozensteun verstrijken zonder dat het Congres een deal kon bereiken over een verlenging.

Het contrast tussen reële en financiële economie is mee ingegeven door het feit dat Wall Street steeds minder de onderliggende economie vertegenwoordigt. Bankroete retailers als JC Penney spelen al lang geen rol van betekenis meer op Wall Street en ook sectoren die midscheeps door de crisis worden getroffen - luchtvaart en horeca bijvoorbeeld - vormen een verwaarloosbaar klein deel van de S&P.

-20% Bel20: even geduld aub De Brusselse beurs noteert, schaarse dividenden meegeteld, nog steeds een vijfde onder de piek van 17 februari.

Omgekeerd domineren bedrijven als Amazon , Apple en Netflix die tijdens de pandemie floreerden en zelfs een turbo op hun langetermijngroei gezet hebben, de barometer als nooit tevoren. Apple maakt nu 6,5 procent van de S&P uit. Daarmee is de iPhone-fabrikant het invloedrijkste Wall Street-aandeel in vele decennia. De vorige recordhouder was IBM, dat in 1985 6,4 procent van de S&P vertegenwoordigde.