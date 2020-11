Wall Street heeft last van hoogtevrees

De Dow Jones moet zijn recordstand boven 30.000 punten weer opgeven. Daags voor Thanksgiving Day stellen beleggers hun winsten op cyclische waarden veilig. De kledinggroep Gap krijgt een dreun.

De terugval van de Dow Jones en de S&P500 heeft voor een deel met hoogtevrees te maken. De index zette een nieuw record neer in een verkorte handelsweek met lagere handelsvolumes dan gewoonlijk. Dat noopt volgens marktpartijen tot voorzichtigheid.

Daarnaast waren er enkele minder goede macrocijfers, die op een vertraging van de economische groei kunnen wijzen. Het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering steeg voor de tweede week op rij. Vorige week waren er 35.000 steunaanvragen meer dan de week voordien.

De coronatoestand in de VS blijft zorgwekkend. Het aantal besmettingen blijft exploderen en de vrees bestaat dat Thanksgiving Day, een feest dat traditioneel in familiekringen wordt gevierd, een ‘versnellende gebeurtenis’ wordt.

Rond 16.40 uur zakt de Dow Jones 0,5 procent naar 28.880 punten. De S&P500 laat 0,35 procent liggen. De Nasdaq Composite trappelt ter plaatse.

Oh Deere

Deere & Co kan goede kwartaalcijfers en vooruitzichten niet verzilveren: het aandeel zakt 1,25 procent. In het laatste kwartaal van het gebroken boekjaar 2020 (tot eind oktober) boekte de Amerikaanse fabrikant van tractoren en andere landbouwmachines een winst per aandeel van 2,39 dollar. Dat is 5,3 procent meer dan in dezelfde periode van 2019 en een positieve verrassing: analisten hadden volgens Refinitiv een daling tot 1,45 dollar verwacht. De omzet kwam 2 procent lager uit op 9,73 miljard dollar, wat iets lager is dan verwacht (9,89 miljard).

Volgens Deere leiden hogere prijzen voor landbouwproducten wereldwijd tot ‘hernieuwd optimisme’ in de landbouwsector. Dat vertaalt zich in een aantrekkende vraag naar uitrusting, wat op zijn beurt tot mooie winsten in het nieuwe boekjaar 2021 (1 november 2020 tot 31 oktober 2021) zou leiden.

Andere factoren die de verkoop van landbouwmachines kunnen stimuleren, zijn overheidssteun om de economische weerslag van de coronacrisis op te vangen en de nood aan vervanging van oudere machines. Deere rekent voor 2021 op een nettowinst tussen 3,6 en 4 miljard dollar. Analisten gingen uit van 3,3 miljard dollar. Over 2020 kwam de winst uit op 2,75 miljard dollar.

Mind the Gap

Kledinggroep Gap rapporteerde dinsdagavond een lager dan verwachte kwartaalwinst. In het derde kwartaal kwam de winst per aandeel uit op 25 dollarcent, terwijl analisten op 32 cent rekenden. Hogere marketinguitgaven en hogere logistiekkosten door meer internetverkoop zijn de voornaamste oorzaken van de misser.

Het omzetcijfer van 3,99 miljard dollar was wel hoger dan verwacht. Gap verwacht een stabiele tot licht hogere verkoop in het vierde kwartaal, maar waarschuwde dat het toenemend aantal coronabesmettingen in de wereld een negatieve impact kan hebben op de winkelverkoop. Het aandeel Gap, dat dit jaar al meer dan 50 procent was gestegen, krijgt een dreun van 18,7 procent.

IBM gaat in Europa ongeveer 10.000 banen schrappen in IT-dienstverlening. Dat is een divisie die het Amerikaanse technologiebedrijf wil afsplitsen en waar het eerst de kosten wil verlagen. De meeste arbeidsplaatsen zouden verloren gaan in het Verenigd Koninkrijk en in Duitsland, maar ook Polen, Slovakije, Italië en België zijn getroffen. Het aandeel zakt 0,5 procent.