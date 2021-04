Wall Street herstelt na twee verliesdagen

De toonaangevende indexen in New York openden met verlies, maar wisten al na enkele minuten te herstellen. Na twee neerwaartse sessies voor de Dow Jones en de S&P500 lijken beleggers het welletjes te vinden en kopen ze weer gretig aandelen die van het economisch herstel zullen profiteren.

Omstreeks 17.20 uur wint de Dow Jones 0,5 procent en gaat de S&P500 eveneens 0,5 procent omhoog. De Nasdaq Composite volgt de trend met 0,6 procent winst. De impact van het afgestrafte Netflix is beperkt.

De videostreamingdienst zag in het eerste kwartaal de aangroei van zijn abonnementen bijna halveren. De sterke groei in aantal kijkers die Netflix vorig jaar kende, is een deel van de verklaring, maar ook de toenemende concurrentie. Het bedrijf kon wel een recordoperationele winstmarge van 27 procent voorleggen dankzij lagere productiekosten. Het aandeel wordt flink afgestraft: het zakt 7,6 procent.