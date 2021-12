Wall Street hervat kerstrally

Beleggers putten moed uit signalen dat de berichten over de omikronvariant van het virus de Amerikaanse consument niet te hard uit zijn lood slaan. De consumentenbarometer van het onderzoeksbureau Conference Board, een van de twee invloedrijke vingers aan de pols van Joe Sixpack, steeg in december onverwacht sterk naar het hoogste peil in vijf maanden.

De reden is, hoe kan het ook anders, uitspraken van de CEO en oprichter van de pionier in elektrische auto's: Elon Musk. Die geeft in een integraal op YouTube te volgen interview op de satirische nieuwssite Babylon Bee mee dat hij 'uitverkocht' is.