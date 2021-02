Wall Street: hogere rente zet techwaarden onder druk

De beurzen in New York openden met verlies, na hun bewogen sessie van dinsdag . Fed-voorzitter Jerome Powell wist toen de gemoederen te bedaren door aan te geven dat de stijgende inflatie hem voorlopig geen zorgen baart en dat het monetair beleid nog lange tijd soepel zal blijven.

Intussen noteert de Dow Jones 0,5 procent in de plus, en wint de S&P500 0,3 procent. Powell sprak vandaag opnieuw in het Congres en herhaalde dat de Amerikaanse economie moet worden ondersteund.

Cathie Wood

Tesla herstelt 3 procent na vier opeenvolgende verliessessies waarbij de koerswinst sinds begin dit jaar werd uitgewist. Wellicht is sprake van ‘buy the dip’.

Een van de beleggers die Tesla koopt is Cathie Wood, het hoofd van Ark Investment Management. Wood zei dat zelf op Bloomberg Radio. Uit een e-mail van Ark bleek later dat drie trackers van Ark samen dinsdag 240.548 aandelen Tesla hebben gekocht.

Winst is er voor Johnson & Johnson , dat 1 procent hoger gaat. De Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA maakte de resultaten van een grootschalige klinische studie bekend waaruit blijkt dat het coronavaccin van J&J goed beschermt tegen ernstige ziekte en overlijden. Het vaccin is veilig, kan op koelkasttemperatuur worden bewaard en werkt met één dosis.

Voorzichtig Lowe's

De vraag is of mensen evenveel aan verbeteringen aan hun huis zullen uitgeven als er massaal gevaccineerd is en het leven weer zijn normale gang gaat. Lowe’s was voorzichtig in zijn prognose. Beleggers zijn wat ontgoocheld en sturen het aandeel bijna 4 procent lager.