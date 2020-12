Wall Street hoopt op dikker stimuluspakket

De Amerikaanse beurzen trekken hoger tijdens de verkorte handelssessie op kerstavond. Beleggers houden de gesprekken over een uitbreiding van het nieuwe stimuluspakket in het oog.

Nancy Pelosi, de Democratische ‘speaker’ van het Huis van Afgevaardigden, stelde daarop voor het bedrag op te trekken tot 2.000 dollar per inwoner, maar dat voorstel werd geblokkeerd door de Republikeinen. Het Huis zal nu maandag stemmen over de verhoging in de vorm van een aparte wet.

De rapper kreeg Tidal begin 2015 voor 56 miljoen dollar in handen. Tidal heeft het echter moeilijk om op te boksen tegen andere streamingdiensten als Spotify of Apple Music. Het is onzeker of de huidige gesprekken tot een verkoop zullen leiden. Voor Square zou het om een interessante diversificatie gaan.