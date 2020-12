Wall Street hoopt op extra stimulus

De Amerikaanse beurzen trappelen ter plaatse. Beleggers wachten op meer bemoedigend nieuws over vaccins en over een bijkomend economisch steunpakket. De maaltijdbezorger DoorDash maakt zijn debuut in New York.

De stroom van gunstig vaccinnieuws bracht de beurzen de voorbije weken in een stroomversnelling en leidde tot nieuwe recordstanden op Wall Street. Toekomstig president Joe Biden heeft beloofd dat zijn regering in de eerste 100 dagen van zijn bewind 100 miljoen Amerikanen zal vaccineren.

De Amerikaanse gezondheidsdienst FDA zei dinsdag geen nieuwe problemen te hebben gevonden wat de veiligheid en de efficiëntie van het vaccin van Pfizer/BioNTech betreft. Johnson & Johnson meldde dat het mogelijk sneller dan verwacht met testresultaten van zijn vaccin zal komen. Voor dat vaccin zou één dosis volstaan.

Intussen blijft de markt erg optimistisch dat nog voor het einde van het jaar een akkoord wordt gevonden over een bijkomend stimuluspakket om te vermijden dat de Amerikaanse economie weer inzakt of een dubbele dip meemaakt.

Omstreeks 17 uur zakt de Dow Jones 0,1 procent, net als de S&P500 en de Nasdaq Composite.

Tesla en DoorDash

Tesla (-1,8%) weegt op de Nasdaq. Volgens JPMorgan-analist Ryan Brinkman is het aandeel ‘vreselijk’ overgewaardeerd. Beleggers die overwegen hun belang in de bouwer van elektrische auto’s op te trekken in het vooruitzicht van Tesla’s opname in de S&P500-index, zouden dat beter niet doen, vindt hij.

De maaltijdbezorger DoorDash maakt zijn debuut op de New York Stock Exchange. Tegen een introductieprijs van 102 dollar brengt de operatie 3,37 miljard dollar op. Voorlopig is nog geen koers gevormd, maar het ziet ernaar uit dat het aandeel meteen flink hoger zal springen.

GameStop

GameStop dondert 17,4 procent lager. De Amerikaanse verkoper van videospellen rapporteerde dinsdagavond een lager dan verwachte omzet. In het derde kwartaal realiseerde het bedrijf een omzet van 1 miljard dollar. Dat is 30 procent minder dan een jaar eerder en onder de analistenprognose van 1,09 miljard dollar. De vergelijkbare omzet per winkel zakte met 24,6 procent. GameStop leed zowel onder de winkelsluitingen wegens de pandemie als onder de intense concurrentie van de verkopers van digitale games.

GameStop dook over het derde kwartaal in het rood, maar het verlies was wel kleiner dan gevreesd. Zonder uitzonderlijke elementen bedroeg het 53 dollarcent per aandeel, terwijl analisten 85 cent hadden gevreesd.