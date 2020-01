Wall Street hoopt op revolutie bij Intel

Een kritische Intel-analist ontlokt een koopgolf(je) door niet minder dan een revolutie bij de chipgigant te voorspellen.

Na het lange weekend is op Wall Street de fut even uit de nieuwjaarsrally. De Dow jones brokkelt 0,2 procent af naar 29.296 punten.

Het opvallendste aandeel is Intel . De chipggigant koerst 1,8 procent hoger naar 60,29 dollar en nadert zo een recordkoers. Intel profiteert van het feit dat een kritisch analist het aandeel van de verkooplijst haalt. Jefferies-analist Mark Lipacis hanteert nog altijd een koel 'houden'-advies en koersdoel van 64 dollar, maar predikt min of meer de revolutie.

Volgens Lipacis kunnen recente wijzingen in het management de voorbode zijn van 'drastische verandering' bij 's werelds grootste chipbakker. 'Er is een kort venster om een eind te maken aan de relatief zwakke koersprestatie en het lijkt ons dat het bedrijf dat ook wil doen', luidt het.

When We Was Fab

Volgens Jefferies kan Intel zijn winst, cashflow en beurskoers een grote boost geven. Maar dan moet Intel wel enkele 'ketterse' ingrepen doen: de afdeling geheugenchips verkopen en fors in de investeringen te snoeien door de eigen fabrieken te verkopen en dus chipontwikkelaar in plaats van chipproducent te worden.