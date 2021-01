Wall Street in de ban van Georgia

De Amerikaanse beurzen blijven dinsdag dicht bij huis. Beleggers houden zich gedeisd tot het resultaat van de verkiezing van twee Senaatszetels in Georgia bekend is.

Als de Democraten die twee zetels binnenhalen, vindt een zogenoemde ‘blue sweep’ plaats. Joe Biden krijgt dan als president de handen vrij om zijn programma van meer overheidssteun en hogere belastingen door te drukken. Blijven de twee zetels in handen van de Republikeinen, dan zal Biden veel minder bewegingsruimte hebben.

Een andere reden voor de voorzichtigheid is het hoge aantal nieuwe coronabesmettingen in de VS en de vrees dat – zoals in het VK – weer harde lockdowns worden opgelegd.

De ISM-indicator van de maakindustrie bracht wat soelaas: die steeg vorige maand tot het hoogste niveau in bijna 2,5 jaar. De Amerikaanse fabrieken blijven dus op volle toeren draaien.

Rond 16.45 uur noteert de Dow Jones 0,2 procent lager en blijft de S&P500 zo goed als stabiel. De Nasdaq Composite doet beter en gaat 0,4 procent vooruit. De energiewaarden zijn in vorm dankzij de stijging van de olieprijs – met 4 procent in New York.

Bij de sterkste stijgers vinden we drie Chinese telecomreuzen terug. De New York Stock Exchange wou aanvankelijk de noteringen van China Mobile , China Unicom en China Telecom vanaf 11 januari schrappen omdat de bedrijven banden met het Chinese leger zouden hebben.

De beurs kwam echter op die beslissing terug. Dat resulteerde eerder vandaag in forse koerswinsten in Hongkong en nu ook in New York. China Mobile schiet 9,3 procent hoger, China Unicom 13,6 procent en China Telecom 8 procent.

Tesla bereikte op de eerste beursdag van het jaar een nieuwe recordstand. Het leverde vorig jaar meer auto’s af dan verwacht, al waren het er 450 minder dan het half miljoen dat topman Elon Musk voor ogen had. Vandaag gaat het nog hoger: het aandeel Tesla wint 1 procent.

De bouwer van elektrische auto’s kreeg nochtans een verkoopadvies van Exane BNP Paribas. Het beurshuis ziet de groeikansen voor Tesla vanaf dit jaar afnemen. De strategie van het bedrijf om zijn marktaandeel onder de e-auto’s bijna te verdrievoudigen vinden de Fransen ook weinig geloofwaardig.

Hu Master

Mondelez (-0,5%) heeft Hu Master Holdings toegevoegd aan zijn snoep- en snacksimperium. Hu Master maakt gezonde chocoladerepen op basis van biologische cacao.