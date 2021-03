Wall Street in de ban van katoen en olie

Mensen lopen voorbij een Nike-winkel in een shoppingcomplex in Peking.

De Amerikaanse beurzen gaan voor de derde dag op rij lager. De olieprijs valt terug na de opstoot van woensdag. Nike ligt onder vuur in China.

Vorige week bereikten de Amerikaanse aandelenindexen nog nieuwe pieken, maar deze week vallen ze terug. Volgens marktpartijen bij gebrek aan katalysatoren. De verslechterende coronatoestand in Europa en de hardere maatregelen die daarmee gepaard gaan, baren ook beleggers in de VS zorgen.

Positief nieuws over de Amerikaanse arbeidsmarkt leggen ze naast zich neer. Vorige week dienden 684.000 Amerikanen een nieuwe aanvraag voor een werkloosheidsuitkering in. Dat zijn er 97.000 minder dan de week voordien en ook minder dan verwacht (730.000). Het gaat dus de goede richting uit met de Amerikaanse arbeidsmarkt, nu de vaccinatiecampagne vordert en in veel staten de coronamaatregelen worden versoepeld.

Omstreeks 16.35 uur zakt de Dow Jones 0,3 procent en gaat de S&P500 eveneens 0,3 procent achteruit. De Nasdaq Composite levert 0,7 procent in.

De druk op techwaarden komt van twee kanten. De toplui van Facebook , Google-moeder Alphabet en Twitter getuigen vandaag in het Congres over extremisme en desinformatie op hun mediadiensten.

Andere dalers zijn Chinese techreuzen als Baidu , Alibaba en JD.com . De Amerikaanse beurswaakhond EC heeft maatregelen aanvaard die het mogelijk maken de noteringen van buitenlandse ondernemingen te schrappen als ze niet aan de Amerikaanse auditnormen voldoen.

Suezkanaal

De olieprijs valt in New York met 5,5 procent terug tot 57,80 dollar. Daarmee is de prijsstijging van woensdag als gevolg van de blokkering van het Suezkanaal door een containerschip bijna ongedaan gemaakt. Volgens het maritiemedienstenconcern Boskalis zou het dagen tot weken kunnen duren eer de vaarweg weer is.

Oliebedrijven krijgen intussen stevige klappen. Dienstverlener Halliburton verliest 3,3 procent en Exxon Mobil 2,1 procent.

Nike

De oproep in China om na H&M ook Nike te boycotten duwt de Amerikaanse sportartikelenfabrikant 4,6 procent lager. Alles draait rond katoen uit de Chinese provincie Xinjiang, waar de bevolking hoofdzakelijk uit Oeigoeren bestaat.

Volgens ngo’s en mensenrechtenactivisten worden de Oeigoeren, een moslimminderheid in China, onderdrukt en uitgebuit. Oeigoeren uit ‘heropvoedingskampen’ zouden worden ingezet in de katoenteelt.