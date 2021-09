Wall Street in het rood ondanks ‘meevallende’ inflatie

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag lager. Er is onzekerheid over een mogelijke verhoging van de bedrijfsbelastingen. Technologie staat onder druk na tegenvallende cijfers van Oracle en door de strengere regelgeving in China.

Wall Street begon met winst aan de handelsdag nadat was gebleken dat de inflatiecijfers voor augustus meevielen. In die zin dat de inflatie dit keer niet hoger was dan verwacht. De inflatie kwam uit op 5,3 procent, tegenover 5,4 procent in juli. De kerninflatie vertraagde tot 4 procent, terwijl 4,2 procent was voorspeld.

De positieve impact van de meevallende maar nog altijd hoge inflatie was van korte duur. ‘Ik denk niet dat dit veel verandert voor de Fed’, zei Elyse Ausenbaugh van JPMorgan Securities op Bloomberg TV. ‘De tapering is nog altijd nakend en het narratief blijft dat de inflatie van voorbijgaande aard zal zijn. We verwachten dat deze cijfers van 4 à 5 procent tegen eind volgend jaar dalen tot gematigdere niveaus.’

Omstreeks 17 uur noteert de Dow Jones 0,6 procent in het rood en zakt de S&P500 0,3 procent. De Nasdaq Composite laat 0,25 procent liggen.

Een van de voornaamste redenen voor de omslag lijkt het 3,5 biljoen dollar zware stimulusplan van president Joe Biden te zijn. Dat zal vermoedelijk een verhoging van de vennootschapsbelasting van 21 naar 26,5 procent bevatten.

Daarnaast blijven er heel wat vraagtekens. Hoe sterk vertraagt de economische groei door het stijgend aantal coronabesmettingen? Hoe hard zal de Chinese regelgever toeslaan? Zijn de beurzen niet te ver doorgestegen? Veel marktpartijen verwachten intussen een substantiële correctie tegen het einde van het jaar, aldus Reuters.

Oracle

Een uitgesproken daler onder de techwaarden is Oracle , dat 3,4 procent lager gaat. Het op een na grootste softwarebedrijf ter wereld zag in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar 2021/22 de omzet met 3,8 procent stijgen tot 9,73 miljard dollar. Analisten hadden iets meer verwacht, 9,77 miljard dollar. De gezuiverde winst per aandeel was met 1,03 dollar wel iets hoger dan geraamd (97 cent).

De groei van een cloudapplicatie voor bedrijven bleek dan weer te vertragen tegenover het voorgaande kwartaal. Oracle zette pas laat in op de cloud. Het bedrijf is aan een inhaalbeweging bezig, maar heeft heel wat achterstand op spelers als Amazon.com, Microsoft en Google (Alphabet).

Intuit

Het Californische Intuit , een specialist in financiële software, neemt voor zo'n 12 miljard dollar zijn sectorgenoot Mailchimp over. De deal wordt deels in cash voldaan, deels met nieuwe schulden - er is sprake van tussen 4,5 en 5 miljard dollar - worden gefinancierd.