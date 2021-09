Wall Street in het rood ondanks sterke kleinhandelscijfers

Beleggers kregen voorbeurs tegenstrijdige macro-economische cijfers te verwerken. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering steeg vorige week tot 332.000, 10.000 meer dan verwacht. De oorzaak is de sterke stijging in Louisiana na de doortocht van de orkaan Ida.

Macau

Gokbedrijven die ook in Macau, een speciale bestuurlijke regio in China, actief zijn, staan andermaal onder druk. Las Vegas Sands (-2,9%) en Wynn Resorts (-3,5%) kregen een adviesverlaging van JPMorgan te slikken, daags nadat Macau een openbare bevraging rond de casinosector had aangekondigd. De aanzet tot een strengere regelgeving voor casino’s, die eerst de gokkers wegjoeg en nu ook beleggers. Las Vegas Sands realiseert meer dan 60 procent van zijn omzet in Macau, Wynn Resorts 70 procent.