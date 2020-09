Volatiliteit troef in New York

De Amerikaanse beurzen openden met verlies. Herstel bij de technologiewaarden zorgde even voor winst, maar die is alweer verdwenen. Voor Nikola lijkt de bodem zoek.

Dat er veel onzekerheid is, op verschillende vlakken, is een feit. Covid-19 blijft ook in de VS volop mensen besmetten, zodat er hier en daar weer strengere beschermingsmaatregelen van kracht zijn.

Er is ook de politieke onzekerheid: het is niet zeker dat president Trump het Witte Huis zonder slag of stoot zal willen verlaten mocht hij de verkiezingen verliezen.

En dan is er het economisch risico: het herstel vertraagt en een nieuw stimulusplan geraakt maar niet door het Congres.

Van de arbeidsmarkt was er trouwens minder goed nieuws. De nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsvergoeding stegen vorige week met 4.000 tot 870.000 en blijven op een hoog peil. Economen hadden een daling tot 850.000 verwacht. Een slappe arbeidsmarkt vertaalt zich in een voorzichtige consument. Een consument die de voornaamste motor van de Amerikaanse economie is.

Omstreeks 16.40 uur zakt de Dow Jones 0,2 procent en gaat de S&P 0,1 procent lager. De Nasdaq Composite blijft positief met een winst van 0,2 procent. Wall Street zat bij opening even in correctieterrein (10 procent onder de piek van begin september), maar klom daar weer uit.

De techwaarden gaan de goede richting uit. Winsten voor Apple (+1,2%), Alphabet (+1,3%) en Facebook (+0,1%) maken verliezen voor energiewaarden, industriële bedrijven en bankaandelen wat goed.

Nikola en Accenture

De (toekomstige) bouwer van elektrische vrachtwagens Nikola verloor woensdag al een kwart van zijn waarde en duikt vandaag dieper. Er gaat nog eens 12,7 procent van de koers tot 18,46 dollar. Begin juni trok Nikola naar de beurs tegen 37,5 dollar.

De bodem onder het aandeel is zoek sinds topman Trevor Milton opstapte te midden fraudeberichten die door de Amerikaanse beurswaakhond SEC worden onderzocht.

Ook Accenture (-6,6%) staat stevig onder druk. De specialist in professionele diensten en consulting kwam met tegenvallende resultaten en vooruitzichten.