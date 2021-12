Wall Street kickt op sterke kleinhandelsverkopen

Kerstavond in New York: een vrouw koopt nog snel wat cadeautjes.

De Amerikaanse beurzen gaan na het kerstreces door op hun elan. De S&P500 tikt een nieuwe recordhoogte aan nadat het seizoen van de eindejaarsinkopen een topper bleek.

Tussen 1 november en 24 december deden de Amerikanen weer volop wat van hen verwacht wordt: geld spenderen. De kleinhandelsverkooen tijdens de eindejaarsperiode kwamen 8,5 procent hoger uit dan een jaar eerder, bleek uit data van Mastercard. De sterke toename is vooral het werk van de boomende onlinehandel. Niettemin is ze opmerkelijk aangezien de omikronvariant opdook en de reisactiviteit werd verstoord.

Omstreeks 16.30 uur noteert de Dow Jones 0,45 procent hoger. De S&P500, die dit jaar al met een kwart steeg, wint 0,8 procent en bereikt een nieuwe piek. Voor de Nasdaq Composite zit er eveneens 0,8 procent winst in.

Bij de grootste klimmers in de S&P500 vinden we technologiebedrijven als Advanced Micro Devices (+3,5%) en Nvidia (+3,8%) terug, maar ook autobouwers als Tesla (+3,3%) of Ford Motor (+1,8%).

Besmettingen lopen snel op

De Verenigde Staten zijn weer in de ban van Covid-19. Het aantal nieuwe besmettingen bedroeg zondag 214.499, het hoogste cijfer sinds 17 januari en 83 procent meer dan twee weken geleden. Omikron heeft duidelijk een hand in de forse toename. Het aantal sterfgevallen ten gevolge van een coronabesmetting bedraagt met 1.328 wel nog altijd minder dan de helft van het cijfer van 17 januari (3.287). Momenteel is een kleine 62 procent van de Amerikanen volledig gevaccineerd.

Het fors oplopend aantal besmettingen heeft ook gevolgen voor vliegtuig- en cruisemaatschappijen. Op kerstavond dienden de Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen bijna 3.800 vluchten schrappen bij gebrek aan personeel. Heel wat werknemers – zowel vliegend personeel als grondpersoneel – raakte besmet of moest in quarantaine. American Airlines verliest 1,9 procent en United Airlines 1,6 procent.

Tijdens het kerstweekend moesten zeker drie cruiseschepen rechtsomkeert maken nadat aan boord coronabesmettingen waren vastgesteld. Op een cruiseschip leven duizenden mensen dicht op elkaar en is de kans op besmetting dus reëel. Norwegian Cruise Line verzwakt 3,3 procent en Royal Caribbean Group 2,4 procent.

Starboard aan boord

GoDaddy schiet 7,7 procent omhoog. De activistische investeerder Starboard Value heeft een belang van 6,5 procent verworven in het Amerikaanse webdienstenbedrijf, zo maakte The Wall Street Journal bekend. Het belang is tegen de huidige koers zowat 800 miljoen dollar waard. Starboard zou van plan zijn GoDaddy aan te manen beter te presteren.