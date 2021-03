Wall Street lager naar rentebesluit Fed

Britse Uber-chauffeurs

Uber Technologies rijdt 4,4 procent achteruit. De alternatieve taxidienst heeft zijn meer dan 70.000 Britse chauffeurs een statuut van ‘werknemers in loondienst’ toegekend. Ze genieten voortaan een minimumloon, hebben recht op betaald verlof en krijgen toegang tot een pensioenfonds. Uber moest dat aanvaarden na een gerechtelijke uitspraak. De vraag is of ook Uber-chauffeurs in andere Europese landen een beter statuut zullen eisen.