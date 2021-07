Wall Street lager naar resultatenstroom

Meer dan een derde van S&P500-bedrijven komt deze week met resultaten. Bovendien vergadert de Federal Reserve over het rentebeleid. Dat maakt beleggers voorzichtig.

Onder de rapporterende bedrijven steken de Amerikaanse technologiereuzen er met kop en schouders bovenuit. Nabeurs openen Microsoft , Google-moeder Alphabet en Apple de boeken. Woensdag is Facebook aan de beurt en donderdag Amazon.com .

In afwachting bewegen de markten zijwaarts tot er meer duidelijkheid is over de richting die de bedrijfsresultaten aangeven. De verwachtingen zijn hooggespannen gezien de zeer lage vergelijkingsbasis: in het tweede kwartaal van 2020 lage grote delen van de economie stil.

Omstreeks 16.50 uur verliest de Dow Jones 0,4 procent en gaat de S&P500 0,6 procent lager. De Nasdaq Composite laat 1,5 procent liggen. De Chinese technologiebedrijven die (ook) in New York een beursnotering hebben, staan nog steeds onder druk. De e-commercegroep Alibaba zakt 4,7 procent en Baidu , eigenaar van de grootste Chinese zoekmachine, gaat 4,5 procent lager.

Tesla kan goede kwartaalcijfers niet omzetten in koerswinst. De elektrische-autobouwer zakt 1,9 procent. In het tweede kwartaal verdubbelde Tesla nochtans het aantal geproduceerde en geleverde auto’s. De omzet ging bijna maal twee, terwijl een nettowinst van 1,14 miljard dollar overbleef.

Afkoeling

De pakjesvervoerder UPS maakte over het tweede kwartaal hoger dan verwachte omzet- en winstcijfers bekend, maar krijgt niettemin een mokerslag: het aandeel dondert 8,6 procent lager, de grootste koersval in negen maanden.

Het gemiddelde dagelijkse pakjesvolume in de VS viel 2,9 procent terug tegenover het - door lockdowns geteisterde - tweede kwartaal van 2020. Voor het internationale vervoer bedroeg de afname 0,8 procent. Beleggers vrezen dat dit alles de voorbode is van een afkoeling van de boom in het pakjesvervoer.

In het tweede kwartaal realiseerde UPS 14,5 procent meer omzet, met name 23,42 miljard dollar. Analisten hadden gemiddeld 23,24 miljard verwacht. De gezuiverde winst per aandeel kwam uit op 3,06 dollar, duidelijk meer dan de 2,82 dollar waar analisten van uitgingen. UPS profiteerde van de groeiende e-commerce, van een toename van de luchtvrachtleveringen en van de toegenomen leveringen van gezondheidsproducten zoals coronavaccins.

Vrije kasstroom

Het Amerikaanse concern General Electric , een specialist in uitrusting, oplossingen en diensten doorheen de hele energiewaardeketen, boekte in het tweede kwartaal onverwacht een positieve vrije kasstroom van 388 miljoen dollar. Analisten hadden een negatieve kasstroom van 287 miljoen dollar verwacht. Een jaar eerder bedroeg de uitstroom zelfs 2,1 miljard dollar. De forse verbetering is te danken aan een hogere omzet en ordervolume.

GE verhoogt zijn vrijekasstroomprognose voor het hele jaar. Het concern rekent nu op 3,5 tot 5 miljard dollar in plaats van 2,5 tot 4,5 miljard dollar.