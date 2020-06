Wall Street last pauze in

Na drie positieve handelssessies op rij staan de Amerikaanse beurzen even op de rem. De arbeidsmarkt blijft sputteren en er zijn opnieuw meer coronagevallen in de VS en China.

Voorbeurs kregen beleggers tegenvallende data over de arbeidsmarkt te verwerken. Vorige week hebben 1,508 miljoen Amerikanen een nieuwe aanvraag voor een werkloosheidsuitkering ingediend. Dat zijn er 58.000 minder dan de week voordien maar wel meer dan verwacht: economen hadden een daling tot 1,3 miljoen verwacht.

Beleggers zijn ook voorzichtig wegens toenemende coronabesmettingen in sommige delen van de VS. Onder meer in Texas, Florida en Oklahoma worden weer meer mensen ziek. President Trump zei woensdag echter dat er geen sprake van kan zijn opnieuw bedrijven stil te leggen. De opflakkering kan wel de versoepeling van de lockdownmaatregelen belemmeren en dus het economisch herstel vertragen.

Rond 16.55 uur verliest de Dow Jones 0,2 procent en de S&P500 0,1 procent. De Nasdaq Composite noteert 0,2 procent hoger. Farmawaarden staan onder druk, terwijl technologie en grondstoffen hoger gaan.

Miljardenverlies

Carnival maakte voorbeurs bekend in het tweede kwartaal – de periode van maart tot mei - een verlies te hebben geleden van liefst 4,4 miljard dollar. Een jaar eerder was er nog 451 miljoen dollar winst. De omzet in het tweede kwartaal bedroeg slechts 700 miljoen dollar tegen 4,8 miljard een jaar eerder.

De cruisemaatschappij is net als haar concurrenten hard getroffen door de coronacrisis. Het virus tierde welig aan boord van sommige schepen, waardoor die wekenland in quarantaine moesten gaan. Van nieuwe cruisevaarten is al sinds midden maart geen sprake meer. Carnival kan voorlopig niet zeggen wanneer zijn schepen weer mogen uitvaren. Het zwaar afgestrafte aandeel ging aanvankelijk licht lager, maar noteert nu 0,9 procent in de plus.

Podcasts