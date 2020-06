Wall Street: let's fly away

Wall Street temporiseert even, maar de luchtvaartsector is terug van (heel) ver weggeweest.

De Dow Jones maakt na de indrukwekkende spurt van 40 procent sinds 23 maart even pas op de plaats, maar de luchtvaartaandelen gaan de lucht in.

De reden? American Airlines . De - nomen est omen - Amerikaanse marktleider kondigde aan vanaf juli de binnenlandse capaciteit fors uit te breiden, tot 55 procent van het peil van vorig jaar. Het is een reactie op de 'verbeterde vraag'. 'In de laatste week van mei vervoerden we 110.000 passagiers per dag, 71 procent meer dan het gemiddelde in april', klinkt het. 'Mensen hebben echt goesting om er letterlijk weer in te vliegen', zegt hoofd netwerkstrategie Vasu Raja aan het persagentschap Bloomberg.