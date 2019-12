Wall Street licht hoger door hoop op tarievenuitstel

De Amerikaanse beurzen gaan lichtjes vooruit in de vroege handel. Volgens de Wall Street Journal zouden de VS de voor zondag geplande nieuwe importheffingen uitstellen.

Op zondag 15 december treden in principe nieuwe douanetarieven in voege op nog eens 160 miljard dollar aan Chinese goederen. De kans is echter reëel dat de tarieven worden uitgesteld, aldus de Amerikaanse zakenkrant. De handelsbesprekingen tussen Washington en Peking zouden immers opschieten en een ‘fase 1-akkoord’ zou binnen handbereik liggen.

Concurrentie

De videostreamingdienst zou een tweede, lager geprijsde dienst moeten aanbieden om zo de concurrentie van Disney+, Apple+, Hulu, CBS All Access en Peacock het hoofd te bieden, vindt de analiste. Dergelijke dienst zal minder opbrengen, maar kan ondersteund worden met advertentie-inkomsten. Netflix is tot nader order evenwel tegen reclamespots gekant.

Auto-onderdelen

In het eerste kwartaal van het boekjaar 2019/20 kwam de winst per aandeel uit op 14,30 dollar, een eind boven de door analisten verwachte 13,69 dollar. Ook de 2,79 miljard dollar omzet, een toename met 5,7 procent, was hoger dan verwacht. De vergelijkbare verkoop in winkels die minstens een jaar open zijn steeg met 3,4 procent.