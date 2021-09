Wall Street licht hoger na lagere steunaanvragen

Reclame voor een jobbeurs in Manhattan

De Amerikaanse beurzen laten kleine winsten optekenen. Steeds minder Amerikanen vragen een werkloosheidsuitkering aan. Lululemon trok zijn jaarprognose op en springt flink hoger.

Voorbeurs bleek dat, het zwakke banenrapport van vorige maand ten spijt, de toestand op de arbeidsmarkt in de VS lijkt te verbeteren. Vorige week dienden 310.000 Amerikanen een nieuwe aanvraag voor een werkloosheidsuitkering in. Dat is het laagste cijfer sinds juni vorig jaar. Economen hadden volgens Bloomberg een daling tot 335.000 aanvragen verwacht.

Beleggers verteren ook het Beige Book, waaruit een vertraging van de economische activiteit in de voorbije twee maanden bleek, evenals het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. Die kondigde aan de obligatieaankopen in het vierde kwartaal wat te verminderen.

Omstreeks 16.20 uur wint de Dow Jones 0,4 procent en gaat de S&P500 0,3 procent vooruit. De Nasdaq Composite zit op dezelfde lijn met 0,3 procent winst.

Lululemon

Een flinke jump van 11,7 procent maakt Lululemon Athletica . De maker van hippe yogapakjes, leggings en sportbeha’s kent sinds de start van de coronapandemie een sterke vraag naar zijn spullen, omdat veel mensen thuis een work-out doen.

Die trend zet door, maar sportkledingfabrikanten kampen nu met aanvoerproblemen. Die zijn vooral te wijten aan nieuwe lockdowns in Vietnam, waar veel sportkleding wordt gefabriceerd, maar ook aan problemen in diverse havens en aan een beperkte luchtvrachtcapaciteit.

Lululemon bekijkt de mogelijkheid om productie weg te halen uit Vietnam. Het bedrijf gaat ook meer gebruikmaken van luchttransport en de productie focussen op spullen die in het herfstseizoen vooral gevraagd worden.

Over het tweede kwartaal zag Lululemon de netto-omzet met 61 procent toenemen tot 1,45 miljard dollar. Dat was een pak meer dan de 1,34 miljard dollar waar analisten van uitgingen. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 1,65 dollar, flink hoger dan verwacht (1,19 dollar).

Voor het hele jaar rekent het bedrijf op een netto-omzet tussen 6,19 en 6,26 miljard dollar. De gemiddelde analistenverwachting stond tot nog toe op 5,94 miljard. De aangepaste winst per aandeel zou tussen 7,38 en 7,48 dollar uitkomen, terwijl de gemiddelde prognose tot dusver op 6,91 dollar stond.

Peloton Apparel

In de sportartikelensector kwam ook Peloton Interactive , dat in opspraak is gekomen wegens mogelijke mankementen aan zijn toestellen, met nieuws. De fabrikant van hippe hometrainers met online trainingprogramma’s gaat zijn kledinggamma uitbreiden met een nieuw privatelabelmerk.

In het verleden werkte Peloton voor zijn kledingcollecties samen met bestaande merken, zoals Adidas. Nu gaat het bedrijf een eigen kledingmerk lanceren, Peloton Apparel. De spullen zullen tussen 15 en 118 dollar per stuk kosten en online en in bepaalde Peloton-showrooms beschikbaar zijn.

Het aandeel Peloton, dat na een sterk 2020 dit jaar al meer dan een derde van zijn waarde verloor, wint 5,5 procent.