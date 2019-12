Wall Street licht lager naar Kerstmis

Na hun nieuwe piekstanden van maandag nemen de Amerikaanse beurzen wat gas terug. Ook in New York vindt een verkorte handelssessie plaats.

De beurzen in New York openden met kleine winsten, maar intussen zijn die verdwenen en staan lichte verliescijfers op de borden. Omstreeks 16.30 uur noteert de Dow Jones een fractie lager op 28.533 punten. De breed samengestelde S&P500 zakt heel licht en dat geldt ook voor de Nasdaq Composite.

Maandag sloten de indexen alle drie op nieuwe recordhoogte. Niet alleen hebben de Amerikaanse beurzen er een weliswaar volatiel maar toch uitstekend jaar op zitten, ze beleefden nog een echte eindejaarsrally dankzij de voorzichtige dooi in de Amerikaans-Chinese handelsrelaties. De twee grootmachten zouden dicht tegen een ‘fase 1-akkoord’ zitten. President Trump zei tijdens het weekend dat de ondertekening van de deal voor heel binnenkort is.

Een andere bron van optimisme is de Amerikaanse economie, die het ondanks alles bijzonder goed blijft doen. Marktpartijen verwachten een vlot jaareinde voor de beurzen. Mogelijk komt er zelfs een ‘Santa Claus rally’. De aandelenmarkten presteren vaak sterk in de laatste week van december, wat wordt toegeschreven aan de optimistische sfeer waarin de meeste mensen dan verkeren.

Zoals te verwachten is, is het bedrijfsnieuws uitermate karig. Boeing verliest 0,5 procent. De Amerikaanse vliegtuigconstructeur won maandag 2,9 procent op het nieuws dat topman Dennis Muilenburg met onmiddellijke ingang moest opstappen . Muilenburg werd verweten dat hij de crisis rond de 737 MAX niet onder controle kreeg.

Wereldwijd staan alle Boeings van dit type aan de grond na twee fatale crashes. De oorzaak was software die het opstijgen bemoeilijkte. Boeing heeft de software aangepast, maar het is wachten op de goedkeuring van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit. Het bedrijf bleef de voorbije maanden verder Boeings 737 MAX bouwen, maar is daar recent mee gestopt. Alle parkings staan vol en het is onzeker hoe de verkoop verder zal lopen.