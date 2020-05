Wall Street: luchtvaart in duikvlucht

Net zoals in Europa gaan ook de beurzen in New York lager. Vrijdag beleefden ze al een zwakke sessie en de – dit jaar virtuele – jaarvergadering van Berkshire Hathaway en anti-Chinese uitspraken van de regering-Trump doen er nog een schep bovenop.

Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, is Covid-19 afkomstig uit een laboratorium in de Chinese stad Wuhan. Daarmee neemt het gevaar op een ‘Koude Oorlog’ tussen de twee supermachten toe.

De meest opvallende verliezen zien we in de luchtvaartsector. Tijdens de algemene vergadering van Berkshire Hathaway gaf Warren Buffett toe dat hij een vergissing had begaan toen hij in 2016 in een aantal grote luchtvaartmaatschappijen stapte. Hij heeft de aandelen intussen verkocht omdat ‘de wereld is veranderd’ voor de sector. Delta Air Lines zakt 9,2 procent, American Airlines laat 8,8 procent liggen, Southwest Airlines gaat 7,9 procent lager en United Airlines 8,7 procent.