Wall Street maakt zich niet druk over Fed of Evergrande

Wat de beleggers ook niet afschrikt, is de - beperkte - toename van het aantal nieuwe steunaanvragen. Vorige week dienden 351.000 Amerikanen een nieuwe aanvraag voor een werkloosheidsuitkering in. Dat zijn er meer dan de week voordien (335.000) en ook meer dan verwacht (320.000). Het was de tweede week op rij dat het aantal steunaanvragen onverwacht toeneemt.

Salesforce.com

De maker van cloudgebaseerde software voor klantenrelaties geniet van een sterke vraag nu bedrijven plannen en projecten heropstarten die door de pandemie in de koelkast waren beland. Salesforce.com verhoogt zijn omzetverwachting voor het boekjaar 2022 van 26 miljard naar 26,25 à 26,35 miljard dollar. In de mededeling naar aanleiding van zijn beleggersdag schoof het bedrijf ook al een omzetdoel voor 2023 naar voor: 31,65 à 31,80 miljard dollar.

Accenture

Bij Accenture is de koersreactie minder uitgesproken: het aandeel wint 1,4 procent. In het vierde kwartaal van het boekjaar 2021 (juni-augustus) zag het IT-consultingbedrijf de omzet met 24 procent stijgen naar 13,42 miljard dollar. Dat was perfect in lijn met de verwachting van de analisten. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 2,20 dollar, een fractie meer dan verwacht (2,19 dollar).