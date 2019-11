Wall Street met nieuwe records naar speech Trump

De Amerikaanse beurzen kijken uit naar een belangrijke speech van president Trump en trekken intussen goedgemutst hoger. Mooie winsten zijn er voor Walt Disney en huizenbouwer D.R. Horton.

Om 18 uur Belgische tijd speecht Donald Trump voor The Economic Club of New York. Beleggers hopen dat hij dan wat duidelijkheid zal scheppen over hoe het zit met de Amerikaans-Chinese handelsbesprekingen. Mogelijk kondigt de Amerikaanse president ook aan dat hij de invoerheffingen op Europese auto’s uitstelt.

De beurzen in New York zetten maandag een stapje terug, maar hervatten nu de eindejaarsrally en bereiken daarbij nieuwe records. Omstreeks 16.50 uur wint de Dow Jones 0,3 procent en de S&P500 0,5 procent. De Nasdaq Composite dikt eveneens 0,5 procent aan.

Walt Disney (+1,9%) lanceert vandaag zijn streamingdienst Disney+ in de VS en Canada. De verwachtingen zijn hooggespannen. Disney+ moet een rechtstreeks concurrent van Netflix worden.

De bibliotheek bestaat onder meer uit alle films van Disney, animatiestudio Pixar, Star Wars en Marvel en dertig seizoenen van hitserie The Simpsons. Daarnaast gaat Disney+ in hoog tempo nieuwe content lanceren. Zo is vanaf vandaag de eerste aflevering van The Mandalorian beschikbaar, een spin-off van de Star Wars-films waar fans reikhalzend naar uitkijken.

De lancering ging gepaard met een aantal technische mankementen. Een honderdtal gebruikers meldde dat de app bij eerste gebruik dienst weigerde. Anderen rapporteerden dan weer dat enkele seizoenen van The Simpsons in een verkeerd beeldformaat stonden.Maar al met al verliep de lancering zonder grote problemen.

Disney+ stapt in de markt aan een abonnementsprijs van 7 dollar per maand. Het mikt binnen de 5 jaar op 90 miljoen gebruikers wereldwijd.

Goedkopere woningen

Huizenbouwer D.R. Horton (+1,6%) overtrof met zijn resultaten de analistenverwachtingen. De nettowinst steeg in het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar 2018/19 met 8,4 procent tot 505,3 miljoen dollar. De winst per aandeel kwam uit op 1,35 dollar; analisten voorspelden een winst per aandeel van 1,25 dollar. De omzet was eveneens hoger dan verwacht: 5,04 miljard dollar tegen 4,86 miljard dollar. Dankzij lagere rentes op hypothecaire leningen draait de Amerikaanse huizenmarkt op volle toeren. D.R. Horton kwam de markt ook tegemoet met goedkopere woningen.

De vooruitzichten zijn goed: het bedrijf ziet de huizenverkopen in 2019/20 uitkomen tussen 60.000 en 61.000 huizen, terwijl analisten tot dusver op 59.737 huizen rekenden. De omzet zal volgens D.R. Horton tussen 18,5 en 19 miljard dollar bedragen, wat meer is dan verwacht.