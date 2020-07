Wall Street: moeizame stimulusgesprekken en gemengde resultaten

De Amerikaanse beurzen gaan lager. Het Republikeinse steunplan krijgt zware kritiek van de Democraten. Bij de bedrijfsresultaten zaten een paar lelijke tegenvallers.

De Republikeinen in de Senaat kondigden maandag een nieuw stimulusplan aan ter waarde van 1.000 miljard dollar. Het werd samen met het Witte Huis uitgedokterd, maar ligt al direct onder vuur bij zowel de Democratische oppositie als bij enkele partijgenoten.

Na een half uur handel kregen de markten ook een tegenvallend economisch cijfer te verwerken. Wellicht onder invloed van het flink opflakkerend coronavirus in het zuiden en het westen van de VS is het consumentenvertrouwen deze maand sterker gedaald dan verwacht. De Conference Board maakte een cijfer van 92,6 bekend, komende van 98,3 in juni. Economen hadden een kleinere daling tot 95 verwacht.

Rond 17 uur verliest de Dow Jones 0,4 procent en de S&P500 0,1 procent. De Nasdaq Composite geeft 0,4 procent prijs.

Zwak McDonald's

McDonald’s zakt 2,2 procent nadat de hamburgerketen omzetcijfers bekendmaakte die nog slechter waren dan verwacht. De vergelijkbare omzet viel met 23,9 procent terug, wat volgens Bloomberg de slechtste prestatie is in meer dan 15 jaar.

In de VS bleef de omzetdaling beperkt tot 8,7 procent, wellicht dankzij ‘drive-tru’-restaurants en thuisbezorging. De internationale activiteiten draaiden veel slechter met een omzetdaling van 41,4 procent. In juni was de verkoop in de VS als grotendeels hersteld. Tegenover een jaar eerder was er nog een beperkte omzetdaling van 2,3 procent. Internationaal was er wel nog een achterstand van 18,4 procent.

De zwakke verkoop deed de nettowinst met 68 procent kelderen tot 483,8 miljoen dollar. Een jaar eerder was er nog 1,5 miljard dollar winst.

Kandidaat-vaccin

Pfizer gaat de goede kant uit met een winst van 3,2 procent. Het farmaconcern liet weten dat het samen met het Duitse biotechbedrijf BioNTech gestart is met een fase 2/3-onderzoek voor hun kandidaat-coronavaccin.

Als de resultaten goed zijn, zou Pfizer al in oktober een aanvraag tot goedkeuring kunnen indienen in de VS. Tegen het einde van het jaar zou het bedrijf tot 100 miljoen dosissen kunnen leveren en tegen eind 2021 circa 1,3 miljard dosissen aanmaken.

Pfizer maakte bovendien tweedekwartaalresultaten bekend die naar omzet en winst beter waren dan verwacht en verhoogde zijn jaarprognose.

3M

Verlies is er dan weer voor 3M, dat 4,5 procent lager gaat. Het industriële conglomeraat bleef met zijn resultaten onder de ramingen van Wall Street. De omzet daalde met procent tot 7,2 miljard dollar waar 7,3 miljard was verwacht. De aangepaste nettowinst per aandeel bedroeg 1,78 dollar per aandeel, wat een tikkeltje minder was dan verwacht (1,80 dollar).