Wall Street: nieuwe records dankzij economisch optimisme

De Amerikaanse beurzen gaan overwegend hoger, waarbij Dow Jones en S&P500 nieuwe recordstanden bereiken. Morgan Stanley bekroont een reeks sterke bankenresultaten. Van het Pfizer-vaccin is binnen het jaar een derde spuitje nodig.

Na de sterke data van donderdag over de Amerikaanse kleinhandelsverkoop en de sterke afname van het aantal nieuwe steunaanvragen wakkerde de sterke Chinese economische groei het optimisme over een snelle heropleving aan.

Het consumentenvertrouwen, dat de universiteit van Michigan meet, is deze maand verder gestegen. Dankzij het stimulusplan van president Joe Biden krijgen consumenten extra geld ter beschikking terwijl de banengroei versnelt.

De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat de snelheid waarmee er nieuwe coronabesmettingen bijkomen het hoogste niveau tot nu benadert. Beleggers lijken zich daar niet druk over te maken. De Dow Jones en de S&P500 cruisen rustig naar recordhoogtes.

Morgan Stanley

Als laatste in de rij van Amerikaanse grootbanken meldde Morgan Stanley recordresultaten over het eerste kwartaal. De grootbank zag de omzet met 61 procent stijgen naar 15,72 miljard dollar. De nettowinst kwam uit op 3,98 miljard dollar, ruim het dubbele van een jaar eerder.

Als een van de belangrijkste investeringsbanken op Wall Street haalde Morgan Stanley ruim voordeel uit talloze nieuwe deals. Met name de ongeziene boom in spacs (lege beursschelpen) en diverse gehypete beursintroducties leidden tot hogere inkomsten.

Opmerkelijk is dat Morgan Stanley de solide kwartaalcijfers behaalde ondanks een verlies van 1 miljard dollar bij de implosie van het investeringsfonds Archegos Capital Management. De grootbank moest in allerijl posities sluiten. Die valse noot duwt het aandeel 3,4 procent in de min.