Wall Street: oliewaarden remmen Biden-rally

In New York tikken de indexen nieuwe records aan, maar de winsten blijven beperkt. De oliewaarden staan onder druk. Techreuzen en huizenbouwers floreren.

Klimaatakkoord

De olieprijs zakt met 0,3 procent tot 53,16 dollar in New York. Biden heeft verschillende maatregelen in petto die negatief zijn voor de oliesector. Hij zal de VS snel weer laten toetreden tot het klimaatakkoord van Parijs, hernieuwbare energie promoten en ook een controversieel pijplijnproject tussen Canada en de VS blokkeren.

De oliewaarden gaan in blok lager. We noteren 3 procent verlies voor Marathon Oil , 2,6 procent voor Chevron en 2,8 procent verlies voor Schlumberger , een belangrijke dienstverlener aan de olie- en gassector.

Alcoa

Alcoa is een van de grootste dalers met een verlies van 9,9 procent. De grootste Amerikaanse aluminiumproducent publiceerde woensdagavond beter dan verwachte vierdekwartaalcijfers. Ze werden opgekrikt door hogere aluminiumprijzen en een hogere verkoop dankzij de heropening van het economisch leven. De brutobedrijfswinst (ebitda) van 361 miljoen dollar overtrof de gemiddelde analistenverwachting van 348,2 miljoen dollar die Bloomberg had becijferd.

De scherpe koersval dient wel in perspectief geplaatst. In de laatste drie maanden van 2020 verdubbelde de koers van Alcoa nagenoeg.

Nieuwe bouwwerven

De huizenbouwers staan stevig. Lennar stijgt 1,7 procent en DR Horton 1,4 procent. Voorbeurs werden sterke cijfers gepubliceerd over de nieuwe bouwwerven van woningen. Het aantal in aanbouw genomen woningen steeg in december met 5,8 procent tot 1,67 miljoen op jaarbasis. Dat is veel meer dan verwacht: de mediaanverwachting onder economen was volgens Bloomberg slechts 1,56 miljoen. De ultralage hypotheekrente zet nog steeds veel Amerikanen ertoe aan een huis te laten bouwen of te kopen.