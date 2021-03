Wall Street: opverende technologie haalt Nasdaq uit correctie

Tesla's aan de laadpaal in een garage in Washington

De Amerikaanse beurzen gaan over de hele lijn hoger. De Nasdaq herstelt zelfs 3,6 procent. De lagere rente lokt beleggers weer naar technologiewaarden.

De rotatie weg van de meest risicovolle aandelen lijkt dinsdag te kalmeren. Dankzij de naderende megastimulus durven beleggers weer meer risico te nemen.

Het 1.900 miljard dollar zware stimulusplan van president Joe Biden wordt woensdag normaal gezien goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden. Daarna moet Biden zelf nog zijn handtekening zetten zodat het in werking kan treden.

De Amerikaanse lange rente is ook wat gedaald: het rendement op Amerikaans tienjarig staatspapier bedraagt nu 1,56 procent tegen 1,59 procent maandag. Dat de rente niet langer stijgt, maar lijkt te stabiliseren rond 1,6 procent stelt beleggers gerust. De komende dagen zou dat kunnen veranderen omdat de VS drie schuldveilingen plannen voor een totaal bedrag van 120 miljard dollar.

Omstreeks 16.30 uur stijgt de Dow Jones 0,7 procent en doet de S&P500 er 1,7 procent bij.

Na maandag nogmaals 2,4 procent te hebben verloren, belandde de Nasdaq Composite in een correctie. Sinds de piek ging er toen al 10,5 procent af. Nu de Amerikaanse rente wat kalmeert, komen beleggers in actie om de afgestrafte techwaarden weer op te pikken. De Nasdaq wint 3,3 procent en is zo weer uit het correctieterrein.

Twee jaar winstmomentum

Na vijf verliesdagen drukt Tesla het acceleratiepedaal opnieuw in. Het aandeel wint 11,4 procent. Het sentiment tegenover hoog gewaardeerde technologiewaarden is weer positiever geworden en de bitcoin is al enkele dagen aan het stijgen.

Tesla kreeg bovendien een gunstig analistenrapport. Pierre Ferragu van New Street Research trekt zijn advies op van ‘houden’ tot ‘kopen’. Volgens de analist heeft Tesla twee jaar winstmomentum voor de boeg en zijn de vooruitzichten voor de vraag sterker dan de aanvoer ooit kan zijn. Hij denkt dat het bedrijf in 2023 een winst per aandeel van 12 dollar kan neerzetten, wat gevoelig meer is dan de gemiddelde winstverwachting van 7,73 dollar.

Ook andere afgestrafte techwaarden doen het goed. Applied Materials stijgt 7,1 procent, Nvidia 6,8 procent en Zoom Video 6,3 procent.

Workout

Dick’s Sporting Goods is met een verlies van 6,5 procent een van de achterblijvers. De Amerikaanse sportwinkelketen presteerde in het vierde kwartaal beter dan verwacht, maar waarschuwt dat de groei dit jaar sterk zal verzwakken. Het aandeel gaat 6,1 procent lager.

Dick’s Sporting Goods realiseerde in het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar 2020/21 (tot 30 januari) een omzet van 3,13 miljard dollar en klopte daarmee de analistenprognose van 3,07 miljard. Consumenten bleven tijdens de pandemie sportkleding en -uitrusting kopen om buitenshuis te sporten of binnenshuis een workout te doen. Ook de gezuiverde winst per aandeel kwam hoger uit dan verwacht: 2,43 dollar tegen 2,28 dollar.