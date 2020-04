Wall Street-rally slipt even over olievlek

Heel wat beter vergaat het Netflix . De wereldmarktleider in het streamen van series en films publiceert dinsdag nabeurs de resultaten over het eerste kwartaal en koerst 4 procent hoger naar 440 dollar. Logisch: nu een groot deel van de wereld in lockdown thuis zit, is series comakijken zowat het favoriete tijdverdrijf van de wereldburger. JPMorgan verwacht dat Netflix vorig kwartaal 8,8 miljoen nieuwe abonnees wist te strikken, ruim boven de 7 miljoen die Netflix zelf in januari vooropstelde.