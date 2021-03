Wall Street: rente en arbeidsmarkt baren zorgen

De vaccinatiecampagne in de VS draait op volle toeren. Volgens president Biden zullen eind mei voldoende vaccins beschikbaar zijn om alle volwassen Amerikanen een prikje te geven.

In afwachting verloopt het economisch herstel ongelijk, bleek voorbeurs uit cijfers over de jobcreatie. Volgens het sociaal secretariaat ADP kwam er in februari 117.000 banen bij in de Amerikaanse privésector. Economen hadden volgens Reuters een sterkere toename met 177.000 banen verwacht.