Wall Street: renteklim duwt Nasdaq in het rood

Vandaag is het plaatje helemaal anders. De Fed zei ook zich niet te zullen storen aan een tijdelijke inflatieopstoot – vanwege het megastimulusplan van president Joe Biden. De rente op Amerikaans tienjarig staatspapier schiet omhoog tot meer dan 1,75 procent, het hoogste niveau sinds januari 2020.

Banken vs. tech

De Fed trok zijn groeiprognose voor de Amerikaanse economie voor dit jaar op van 4,2 tot 6,5 procent. Samen met de stijgende rente stuwt dat de bankaandelen hoger. Bank of America wint 4,9 procent en Wells Fargo 3,7 procent. Een hogere rente bezorgt banken een betere winstmarge op hun kernmetier – het omzetten van kortlopende deposito’s in langlopende kredieten.

Cloud

Accenture gaat 1,7 procent hoger. Het IT-consultingbedrijf presteerde in het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar 2020/21 sterker dan verwacht. De omzet steeg van 11,14 tot 12,09 miljard dollar. Analisten rekenden volgens Refinitiv op 11,83 miljard dollar.

Meer en meer bedrijven maken gebruik van de digitale diensten die Accenture biedt om activiteiten over te hevelen naar de cloud. De coronapandemie heeft die switch aanzienlijk versneld. Accenture speelde daarop in door fors te investeren in cloudgebaseerde technologie.