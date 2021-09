Wall Street: renteklim vloert techreuzen

De Amerikaanse beurzen dinsdag kleuren dieprood. Het consumentenvertrouwen is onverwacht gedaald. De stijgende rente haalt de technologiewaarden onderuit.

De rente op Amerikaanse tienjarige overheidsobligaties stijgt tot meer dan 1,53 procent, het hoogste niveau sinds midden juni. De rentestijging is toe te schrijven aan de nakende afbouw van de noodstimulus die de Federal Reserve heeft aangekondigd.

Beleggers krijgen nog meer zorgwekkend nieuws te verwerken. Minister van Financiƫn Janet Yellen waarschuwde in een brief aan de Congresleden dat de schatkist tegen 18 oktober leeg zal zijn, tenzij het Congres ermee instemt om het plafond van de Amerikaanse overheidsschuld op te schorten of te verhogen.

De Amerikaanse huizenmarkt is intussen oververhit. In juli zijn de woningprijzen gemiddeld met 19,7 procent gestegen nadat ze in juni al met 18,7 procent de hoogte waren ingegaan. De prijsstijging is te wijten aan een zeer sterke vraag en een aanbod dat niet kan volgen door logistieke problemen en een gebrek aan werkkrachten.

De Amerikaanse consument is bovendien somberder geworden. Het consumentenvertrouwen is in september gedaald tot 109,3 punten van 115,2 punten (herzien cijfer) in augustus

Omstreeks 17 uur zakt de Dow Jones met 1,2 procent en de S&P500 met 1,7 procent. De Nasdaq Composite, die veel technologiebedrijven telt, doet nog slechter met een verlies van 2,2 procent.

Chipbedrijven

Onder de techreuzen zakt Google-moeder Alphabet 3,4 procent, Amazon 2,2 procent en Facebook 3,2 procent. Een hogere rente maakt techbedrijven minder aantrekkelijk voor beleggers omdat de toekomstige winsten minder waard worden.

Chipbedrijven krijgen extra klappen. Lisa Su, de CEO van Advanced Micro Devices (AMD), zei maandag op een conferentie in Beverly Hills dat het wereldwijde tekort aan halfgeleiders volgend jaar zal beginnen afnemen. Ze ziet de toestand stap voor stap verbeteren naarmate meer productiecapaciteit beschikbaar wordt. AMD gaat 3,9 procent lager, de maker van chipapparatuur Applied Materials tekent een verlies van 4,9 procent op.