Wall Street schrikt (even) van grijzend Goudlokje

Een sterker dan verwachte inflatie voedt op Wall Street de vrees dat 'Goudlokje', de voor beleggers perfecte omgeving van hoge groei en lage inflatie, grijzen haren krijgt.

De Amerikaanse kerninflatie (exclusief energie- en voedselprijzen) bedroeg in januari volgens data van het Bureau of Labor Statistics 1,8 procent. Dat is meer dan verwacht. Ook de globale inflatie kwam met 2,1 procent boven de verwachting uit.

Tot voor kort genoten beleggers van een 'Goudlokje'-scenario met lage inflatie en hoge groei. Een perfecte omgeving voor beleggers: de groei stut de bedrijfswinsten, terwijl tegelijk centraal bankiers de rente laag houden zolang de inflatie geen tekenen van leven toont.

Het groeiplaatje blijft intact, het inflatieplaatje begint echter troebel te worden. Eerder bleek al dat Amerikaanse werknemers na jaren stagnatie eindelijk wat meer beginnen verdienen. Schitterend nieuws voor Main Street, maar Wall Street schoot plots in een kramp en vertaalde dat ene - volatiele - cijfer in één van de meest hallucinante beursweken van de voorbije jaren.

Nu is de reactie wat bescheidener. De Europese beurzen ruilden de eerdere winst slechts even voor verlies, en op Wall Street blijft het verlies voor de Dow Jones beperkt. Kort voor 17 uur zaten de belangrijkste Europese indices stevig in het groen, tot ruim een procent in Amsterdam en Parijs.

'De Amerikaanse inflatie stijgt, maar de kleinhandelsverkopen vielen tegen', vat ING-econoom James Knightley de vandaag vrijgegeven data samen. 'Dat laatste is tijdelijk, het eerste niet'.

Knightley stipt aan dat bedrijven dankzij de sterke economie meer ruimte hebben om hogere kosten door te rekenen. En dus denkt hij dat er steeds meer kans is dat de Federal Reserve dit jaar vier in plaats van drie keer de rente moet optrekken.

Woelig

Op de Amerikaanse obligatiemarkten waren er duidelijke verliezen. Nu de Amerikaanse president Trump extra stimulus toevoegt aan een economie die al op volle toeren draait, eisen beleggers een hogere vergoeding voor het risico dat inflatie hun coupon aanvreet. De tienjaarsrente in de VS is zelfs op weg naar 3 procent, zowat het dubbele van twee jaar geleden.