Wall Street schrikt van lage rente

Eind 2018 tobde Wall Street over de te hoge rente. Nu is de kopzorg een te lage rente.

De Dow Jones kijkt rond de middag tegen klein verlies aan. Het mag best een ironie zijn: vorig najaar was de snel oplopende rente nog hét schrikbeeld van beleggers . Nu zet de snel teruglopende rente beleggers tot voorzichtigheid aan.

Hoe spectaculair de bocht van de Amerikaanse centraal bankiers was, leren de futuresmarkten: eind december - vlak na de negende renteverhoging op drie jaar - schatten beleggers de kans nog groot in dat de Federal Reserve op de vergadering in september de rente zou verhogen. Nu zien beleggers een renteknip op die bijeenkomst als het meest waarschijnlijke scenario.

De schrik zit er bij beleggers in nu er op de Amerikaanse obligatiemarkten een 'omgekeerde wereld' is: de lange rente is lager dan de korte rente. Dat was in het verleden al vaker een voorbode van een recessie goed een jaar verder in de toekomst.