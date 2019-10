Wall Street schrikt van 'slachtveldchirurgie' bij GE

Rob Martin, Amerikaans hoofdeconoom bij UBS, deelt niet de consensus dat het jobrapport van vorige vrijdag 'goed' of 'geruststellend' was. 'Het rapport was zwak, punt aan de lijn', zegt hij. 'Vooral in de verwerkende nijverheid, de bouw en de kleinhandel wint de verslechtering duidelijk vaart. We hadden wel verwacht dat de economie tot bijna-recessie zou afzwakken in reactie op de handelsoorlog, maar niet zo snel.'