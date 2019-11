Wall Street smult van banenrapport

In oktober werden in de Verenigde Staten meer nieuwe banen gecreëerd dan verwacht. Dat verstevigt het vertrouwen in de kracht van de Amerikaanse economie. De S&P500 klimt naar een nieuw record.

’s Werelds grootste economie blijft in goeden doen. Vorige maand kwamen er 128.000 nieuwe arbeidsplaatsen bij in de Verenigde Staten, terwijl economen op een toename van slechts 85.000 rekenden. Het goede cijfer wakkert de hoop aan dat de gezonde arbeidsmarkt consumenten zal aanmoedigen om te blijven spenderen en dat de economische groeiperiode nog wat langer zal blijven duren.

Dat de Amerikaanse maakindustrie voor de derde maand op rij krimpt, kan de pret niet drukken. De indicator van de aankoopdirecteurs steeg in oktober wel tot 48,3 van 47,8 in september, maar blijft daarmee onder 50. De maakindustrie blijft dus in krimpmodus.

Omstreeks 16.15 uur wint de Dow Jones 0,9 procent en dikt de S&P500 0,8 procent aan. De breed samengestelde index bereikt zo een nieuwe recordhoogte. De Nasdaq Composite dikt 0,9 procent aan. De koerswinsten bestrijken een breed veld.

De gedaalde olieprijs en kleinere marges op raffinage en chemicaliën deden de nettowinst van Exxon Mobil in het derde kwartaal bijna halveren. De winst per aandeel viel terug van 1,46 dollar tot 75 cent. Exxon klopte daarmee echter de verwachtingen. Nadat het bedrijf vorige maand had gewaarschuwd voor zwakkere resultaten, hadden analisten hun prognoses neerwaarts bijgesteld. Ze rekenden gemiddeld maar op 67 cent. Exxon Mobil wint 2,3 procent.

Ook bij sectorgenoot Chevron sloegen lagere prijzen voor olie en gas toe. De winst kwam in het derde kwartaal 36 procent lager uit op 2,58 miljard dollar of 1,36 dollar per aandeel. Analisten hadden gemiddeld iets meer verwacht: 1,45 dollar per aandeel. Chevron gaat toch 0,2 procent hoger.

Google koopt zich fit

Het nieuws dat enkele dagen geleden circuleerde, is nu officieel: Google neemt Fitbit over en legt voor de fabrikant van fitnesstrackers 2,1 miljard dollar op tafel. Met deze acquisitie hoopt de internetreus beter gewapend te zijn in de strijd met Apple en Samsung, die ook slimme uurwerken in hun gamma hebben. Alphabet , het moederbedrijf van Google, noteert 0,4 procent in de plus. Fitbit schiet 15 procent hoger en rukt op richting de overnameprijs van 7,35 dollar per aandeel.