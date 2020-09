Wall Street speelt openingswinsten kwijt

Na een hogere start is de fut wat uit de Amerikaanse beurzen en trappelen ze ter plaatse. Voor winst moeten we bij de technologiewaarden zijn. GameStop krijgt een pandoering.

Beleggers kregen ook minder goed economisch nieuws te verwerken. Vorige week waren er 884.000 nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering. Dat zijn er iets meer dan verwacht – 850.000 volgens Bloomberg – en ongeveer evenveel als de week voordien. In totaal krijgen 13,4 miljoen Amerikanen nu een werkloosheidsuitkering. Ook dat zijn er meer dan voorzien (12,9 miljoen). Een teken dat het herstel van de Amerikaanse arbeidsmarkt sputtert.

Bij de techbedrijven houdt Tesla wel stand. De Amerikaanse constructeur van elektrische auto’s, die zijn koers in de eerste acht maanden van het jaar ruim maal vijf zag gaan en vervolgens in de verkoopgolf die de techsector trof in vijf dagen 33,7 procent kelderde, wint 5,2 procent.