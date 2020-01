Wall Street start in mineur

De binnenstromende kwartaalrapporten illustreren waarom het tot nader order moeilijk is de beursbarometer richting de grens 30.000 punten te stuwen. Nadat de eindejaarsrally van 2019 naadloos in de nieuwjaarsrally van 2020 overging zit intussen al aardig wat goed nieuws in de koers verrekend. En kunnen dus zelf zeer degelijke rapporten niet echt voor enthousiasme zorgen.

Een schoolvoorbeeld is Procter & Gamble . De consumptiereus achter merken als Pampers, Ariel, Dash, Dreft en Always zette gezuiverd voor wisselkoersen en overnames, 'organisch' dus, een stevige omzetgroei van 5 procent neer. Maar die groei is iets minder stevig dan de 7 procent over de erg sterke voorbije kwartalen. En dat is bij de huidige recordkoersen voldoende voor een - beetje - winstnemingen: het aandeel zakt goed 1 procent naar 124,87 dollar.