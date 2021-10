Wall Street: sterke jobcreatie vergroot tapervrees

Na hun positieve sessie van dinsdag zakken de Amerikaanse beurzen weer weg. De private sector creëerde in september meer banen dan verwacht. Dat doet de vrees toenemen dat de afbouw van de monetaire stimulus vroeger kan beginnen.

In september kwamen er 568.000 arbeidsplaatsen bij in de Amerikaanse privésector tegenover 340.000 in augustus, maakte het sociaal secretariaat ADP bekend. Economen hadden slechts 430.000 nieuwe jobs voorspeld. Vrijdag staat het officiële Amerikaanse banenrapport op de agenda.

Beleggers vrezen dat de forse jobcreatie de Federal Reserve ertoe beweegt sneller dan voorzien zijn beleid te verstrakken en een begin te maken met de afbouw van de monetaire stimulus. Vooral omdat de inflatie in de VS nog altijd hoog is en door de hoge olieprijzen en aanhoudende aanvoerproblemen wellicht niet snel daalt.

Fed-voorzitter Jerome Powell had gezegd dat hij een ‘redelijke’ banengroei wilde zien om op de rentevergadering van eind november de start van de ‘tapering’ te kunnen aankondigen.

Omstreeks 17 uur verliest de Dow Jones 0,7 procent en gaat de S&P500 0,6 procent lager. In die laatste brede index verliezen vooral de financiële en industriële waarden terrein. De Nasdaq Composite kan het verlies tot 0,3 procent beperken.

Stevige verliezen zijn er ook voor enkele luchtvaartmaatschappijen. American Airlines zakt 5,3 procent en JetBlue 5 procent. Goldmann Sachs verlaagde zijn advies voor American Airlines van ‘houden’ tot ‘verkopen’ en voor JetBlue van ‘kopen’ tot ‘houden’. Analiste Catherine O’Brien verwacht minder goede resultaten voor het lopende kwartaal door de hoge brandstofprijzen en omdat er minder gevlogen wordt dan verwacht.

Constellation en Palantir

De cijfers van Constellation Brands over het tweede kwartaal geven een gemengd beeld. De drankengroep, die onder meer het Corona-bier in de VS verdeelt, rapporteerde een aangepaste winst van 2,52 dollar per aandeel. Analisten rekenden op 2,80 dollar.

Ook de bedrijfswinst van 730 miljoen dollar bleef onder de verwachting. De oorzaak is te zoeken bij een afboeking van 66 miljoen dollar op de ‘hard seltzer’-voorraden. De vraag naar die alcoholische drankjes met fruitsmaak neemt af, terwijl de concurrentie toeneemt. Het aandeel Constellation zakt 0,6 procent.

Palantir gaat 2,5 procent hoger, wat maar de helft is van de koerswinst in de vroege handel. De specialist in ‘gevoelige data’-platformen voor ondernemingen en overheden heeft een groot contract van het Amerikaans leger in de wacht gesleept.