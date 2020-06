Wall Street stijgt door op economisch optimisme

In New York wordt een metrostel gereinigd. Na de lockdowns begint vandaag de eerste versoepelingsfase in de miljoenenstad. New York werd zwaar getroffen door het coronavirus.

De Amerikaanse beurzen trekken opnieuw hoger, zij het op kousenvoeten. Beleggers rekenen op een vlot economisch herstel na het sterke banenrapport van vrijdag. Luchtvaart en cruises lopen in de spits.

Terwijl de algemene verwachting was dat er in mei in de Verenigde Staten opnieuw miljoenen jobs verloren waren gegaan, bewees het banenrapport vorige vrijdag net het tegenovergestelde: in mei kwamen er 2,5 miljoen arbeidsplaatsen bij. En de werkloosheidsgraad verbeterde van 14,7 naar 13,3 procent. Een duidelijk teken dat de Amerikaanse economie in hoog tempo aan het herstellen is van de coronacrisis en de lockdowns.

De hoop op een vlot economisch herstel geeft de indexen opnieuw een zetje. Al is er na het forse herstel sinds eind maart toch stilaan wat hoogtevrees.

Omstreeks 16.40 uur noteert de Dow Jones 0,6 procent hoger en wint de S&P500 0,1 procent. De Nasdaq Composite, die flirt met een nieuw record, verliest 0,15 procent.

Aandelen die door de lockdowns en de reisverboden een kolossale tuimeling maakten – zoals luchtvaartmaatschappijen en cruiserederijen – hebben opnieuw postgevat bij de sterkste stijgers. Het openbaar leven in de VS komt weer meer op gang en vandaag begint ook de afbouw van de lockdownmaatregelen in New York. United Airlines schiet 8,2 procent hoger en Carnival veert 10,4 procent op. Vliegtuigbouwer Boeing (+11,9%) en motobouwer Harley Davidson (+6,1%) sluiten zich daarbij aan.

Reuzendeal

In de farmasector staat een nieuwe reuzendeal in de steigers. Bloomberg meldde in het weekend dat Gilead Sciences , de Amerikaanse partner van Galapagos, is benaderd door AstraZeneca met het oog op een overname. Mocht het tot een combinatie komen, zou het de grootste deal ooit zijn in de farmasector.

Van formele gesprekken zou nog geen sprake zijn en niet iedereen ziet het nut van een dergelijke krachtenbundeling in. Niettemin is het feit dat aan dergelijke megafusie wordt gedacht een signaal dat het – hoewel het coronavirus in sommige delen van de wereld nog lelijk huis houdt – stilaan weer ‘business as usual’ is. Gilead Sciences wint 0,9 procent.