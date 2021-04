Wall Street surft op sterk banenrapport

Na het verlengde paasweekend en gesterkt door het prima banenrapport sturen beleggers de Amerikaanse indexen hoger. Tesla wordt beloond voor een sterk kwartaal. Een geplande kapitaalverhoging haalt GameStop onderuit.

Op Goede Vrijdag bleek dat er in maart in de Verenigde Staten 916.000 nieuwe arbeidsplaatsen werden gecreëerd. Dat is het hoogste cijfer in zeven maanden en bijna de helft meer dan verwacht: analisten rekenden slechts op 660.000 volgens Bloomberg. In de barre wintermaand februari kwamen er amper 468.000 banen bij.

De sterke jobcreatie is vooral te danken aan een versoepeling van de lockdowns. Het is meteen een signaal dat de Amerikaanse economie op hogere toeren komt en wellicht op een zeer sterk groeijaar afstevent. De goed opschietende vaccinatie en de massale overheidsstimulus zijn daar natuurlijk niet vreemd aan.

Vrijdag waren de beurzen in New York dicht zodat beleggers nog niet konden reageren op het uitstekende banenrapport. Vandaag kunnen ze dat wel. Even voor 16 uur wint de Dow Jones 0,8 procent en de S&P500 0,9 procent. De S&P500, waartoe de grootste 500 beursgenoteerde bedrijven behoren, rondde vorige week voor het eerst de kaap van 4.000 punten en staat nu al op 4.058 punten, een nieuw record. De Nasdaq gaat 1,1 procent hoger. De Amerikaanse rente zakt licht tot 1,72 procent.

Reizen

Bij de grootste stijgers zijn toeristische aandelen, vliegtuigmaatschappijen en autobouwers terug te vinden. Dankzij de goed opschietende vaccinatie zijn de Amerikanen weer volop beginnen reizen. Norwegian Cruise Lines veert 7,6 procent op, Delta Air Lines 3,3 procent en General Motors 3,1 procent.

Tesla drukt het pedaal stevig in en schiet 5 procent hoger. Het iconische automerk verkocht in het eerste kwartaal meer wagens dan verwacht, onder meer door een sterke vraag in China. De leveringen kwamen uit op 184.800 terwijl door FactSet gepolste analisten maar op 169.850 rekenden.

Godzilla vs. Kong

Meer dan de helft van de Amerikaanse bioscopen zijn weer open, zij het soms met beperkingen. Afgelopen weekend kenden ze een eerste pandemierecord. Iedereen wou ‘Godzilla vs. Kong’ zien, de nieuwste prent van Warner Bros. Tijdens de eerste vijf vertoondagen – in 3.064 cinema’s - bracht de film in Noord-Amerika 48,5 miljoen dollar op, een record voor pandemietijden. WarnerMedia is tegenwoordig een dochter van AT&T , dat procent wint.

Kapitaalverhoging

GameStop maakt een duik van 6,9 procent. De keten van videogamewinkels maakt gebruik van de fors gestegen koers om een kapitaalverhoging door te voeren die tot 1 miljard dollar kan opbrengen. GameStop gaat tot 3,5 miljoen nieuwe aandelen uitgeven.