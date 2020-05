Wall Street surft op vaccinhoop en duurdere olie

De 'Liberty of the Seas', een cruiseschip van Royal Caribbean Cruises dat momenteel werkloos aangemeerd ligt in de haven van Galveston, Texas

In New York gaan de beurzen gezwind hoger. Een kandidaat-vaccin van Moderna lijkt in een eerste test veelbelovend en de olieprijs veert op nu de economische activiteit stilaan wordt hervat.

Omstreeks 17 uur wint de Dow Jones 3,2 procent. De S&P500 dikt 2,9 procent aan en de Nasdaq Composite 2,2 procent.

Het Amerikaanse biotechbedrijf Moderna behaalde in een fase 1 test hoopgevende resultaten met een kandidaat-vaccin tegen Covid-19. In een beperkte test op 45 vrijwilligers bleek dat acht van hen die twee dosissen van het vaccin kregen, evenveel antilichamen aanmaakten als mensen die corona hadden gehad en ervan waren hersteld. Wetenschappers zijn er echter nog niet uit welk niveau van antilichamen uiteindelijk voldoende bescherming zal bieden tegen het coronavirus en hoe lang die bescherming zal duren.

Het nieuws draagt niettemin bij tot een positief sentiment en stuurt het aandeel Moderna 24,1 procent hoger.

De olieprijs in New York schiet ruim 10 procent hoger tot circa 32,50 dollar. De quarantainemaatregelen worden wereldwijd versoepeld en de economie komt stilaan weer op toeren, wat de vraag zal doen stijgen. Samen met de productiebeperkingen die de OPEC+-landen een goede maand gelden overeenkwamen resulteert dat in een hogere olieprijs. Valero Energy Group wint 9,1 procent en oliedienstenbedrijf Halliburton 11 procent.

Cruises

De grote winnaars op Wall Street zijn vandaag te vinden bij de cruisemaatschappijen, hoteluitbaters, luchtvaartmaatschappijen en reservatiebedrijven. Allemaal aandelen die kolossaal zijn afgestraft sinds de uitbraak van het coronavirus, doordat het toerisme in zeer ruime mate is stilgevallen en er in het algemeen veel minder gereisd en gevlogen wordt.

De hoop op een coronavirus en de geleidelijke afbouw van de quarantainemaatregelen op veel plaatsen wakkeren de hoop aan dat reizen binnen afzienbare tijd weer mogelijk zal zijn - eventueel onder strikte voorwaarden.