Wall Street: tabaksindustrie is de sigaar

Tabak

De tabaksindustrie is de grote verliezer van de dag. Uit een dossier dat The Wall Street Journal kon inkijken, blijkt dat de regering-Biden van plan is een bovengrens te zetten op het toegelaten nicotinegehalte in sigaretten. In het dossier staat ook de overweging om sigaretten met muntsmaak volledig af te schaffen. In de Europese Unie is dat soort sigaretten al verboden sinds mei 2020.