Wall Street: tech andermaal in de uitverkoop

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag stevig lager, vooral door verdere verliezen voor de technologiewaarden. Tesla crasht, Beyond Meat is een zeldzame stijger.

Helemaal in achteruit zit Tesla . De bouwer van elektrische auto’s dondert 14,2 procent lager. Daarmee is Tesla nu al bijna een derde minder waard dan eind augustus, toen het aandeel – na een onwaarschijnlijke rit waarbij de koers sinds begin dit jaar ruimschoots vervijfvoudigde - op een piek van 498,32 dollar sloot.

Kunstvlees

Tegendraads hoger gaat Beyond Meat . De producent van plantaardige hamburgers kondigde aan dat hij naar China trekt. Het bedrijf gaat twee fabrieken bouwen in de buurt van Shanghai. De testproductie begint al over enkele maanden en begin 2021 zou de kunstvleesfabriek op volle toeren moeten draaien. Beyond Meat zal biefstukken, varkensvlees en kippenvlees produceren in plantaardige vorm.