Wall Street: techaandelen kloppen bankwaarden

Het hoofdkwartier van JPMorgan Chase in New York

De Amerikaanse beurzen gaan lager na de bekendmaking van een hardnekkig hoge inflatie. De Nasdaq blinkt uit dankzij de technologiewaarden. De kwartaalcijfers van JPMorgan worden niet goed onthaald.

Het interessantste nieuws in New York viel voorbeurs te rapen: de derdekwartaalresultaten van BlackRock en JPMorgan en het inflatiecijfer voor september.

De inflatie in de VS blijft op een zeer hoog niveau staan. In september steeg ze opnieuw naar 5,4 procent, 0,1 procentpunt meer dan in augustus en ook 0,1 procentpunt meer dan verwacht. De kerninflatie - zonder de volatiele voedings- en energiecomponenten - bedroeg 4,0 procent, in lijn met de verwachting. Volgens de Federal Reserve is de hoge inflatie van voorbijgaande aard, maar meer en meer rijst twijfel daarover.

Omstreeks 16.20 uur zakt de Dow Jones met 0,6 procent en noteert de S&P500 0,4 procent lager. De Nasdaq Composite is wel in vorm, met een winst van 0,4 procent.

Bij de techzwaargewichten zien we 0,8 procent winst voor de e-commercereus Amazon.com en 0,9 procent voor de softwaregigant Microsoft .

Met veel belangstelling werd uitgekeken naar de eerste bedrijfsresultaten van het derdekwartaalseizoen. Zowel BlackRock als JPMorgan presteerde beter dan verwacht, maar hun resultaten worden verschillend onthaald.

Instroom houdt aan bij BlackRock

BlackRock , ’s werelds grootste vermogensbeheerder, boekte een aangepaste nettowinst van 1,69 miljard dollar, wat 19 procent meer is dan een jaar eerder. De winst komt neer op 10,95 dollar per aandeel. Volgens Refinitiv verwachtten analisten gemiddeld slechts 9,35 dollar per aandeel.

Ondanks de volatiliteit van de financiële markten zag BlackRock het beheerd vermogen in het derde kwartaal aandikken. De positieve trend dankzij de forse klim van de beurzen na de coronacrash houdt dus aan. Eind september had het bedrijf 9,46 biljoen dollar onder beheer tegen 7,81 biljoen dollar een jaar eerder. De langetermijnnetto-instroom in de periode juli-september bedroeg 98 miljard dollar. Voor het zesde kwartaal op rij was de organische instroom hoger dan de doelstelling van 5 procent.

De cijfers van BlackRock worden gunstig onthaald: het aandeel wint 3,2 procent.

Kredietverlening

JPMorgan Chase wordt 2,5 procent lager gezet. Op een nagenoeg stabiele omzet realiseerde de grootbank een nettowinst van 11,7 miljard dollar of 3,74 dollar per aandeel. Dat is 24 procent meer dan de 9,4 miljard dollar winst of 2,92 dollar per aandeel over dezelfde periode van 2020. Het resultaat is ook een stuk beter dan verwacht: analisten rekenden slechts op 3 dollar nettowinst per aandeel.

De tak zakenbankieren profiteerde van talrijke bedrijfsdeals, maar de groei van de kredietverlening aan zowel consumenten als bedrijven viel stil, wat zorgen baart. De activiteit in de marktenzalen (trading) stond ook op een iets lager pitje dan een jaar eerder.