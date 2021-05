Wall Street: techaandelen krijgen klappen

Om 19 uur Belgische tijd noteert Wall Street over de hele lijn lager. De Dow Jones zakt 0,7 procent. De S&P-500 daalt 1,3 procent. De Nasdaq gaat er het meest op achteruit: -2,7 procent. De sterke daling van de Nasdaq Composite is te wijten aan een algemene slechte prestatie van techaandelen.

Het sentiment op de beurzen sloeg in de vroege namiddag plots om. Een duidelijke reden voor de ommekeer is er nog niet, maar diverse factoren kunnen meespelen. Zo neemt de inflatievrees toe, de prijzen van zowat alles gaan omhoog, van hout en graan tot metalen en chips. Het besef van de beleggers groeit ook dat het heropenen van de economie het einde zal betekenen voor de enorme toevloed aan stimuli. Ook het snel stijgende aantal besmettingen in India en andere Aziatische landen baart zorgen.