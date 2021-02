Wall Street: technologie andermaal de pineut

De toonaangevende indexen op Wall Street laten duidelijke verliezen optekenen. Voor de Dow Jones , die omstreeks 16.40 uur Belgische tijd 0,4 procent verliest, valt het nog best mee. In de korf zitten immers heel wat cyclische aandelen, die dankzij de nakende normalisering van het maatschappelijk leven, weer aantrekkelijk zijn geworden. De S&P500 zakt iets meer, met 0,7 procent.

Moeilijke vergelijkingsbasis

Een blijf-thuisaandeel uit een heel andere sector dat eveneens op zijn donder krijgt, is Home Depot . De doe-het-zelfketen bleef in het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar (tot eind januari) sterk presteren. De vergelijkbare verkoop lag in het vierde kwartaal 24,5 procent hoger dan een jaar eerder. Daarmee klopte Home Depot de analistenverwachting, die volgens Refinitiv op een toename van 18,9 procent stond. De netto-omzet klom met 25,1 procent tot 32,3 miljard dollar, duidelijk meer dan verwacht (30,73 miljard). De winst per aandeel bedroeg 2,65 dollar, wat licht beter was dan verwacht (2,62 dollar).