Wall Street: technologie boven, retailers onder

De afnemende geopolitieke spanningen zetten de Amerikaanse beurzen nogmaals hoger. Apple en Microsoft tikken nieuwe records aan. Twee traditionele retailers krijgen klappen.

Woensdag werd duidelijk dat de Verenigde Staten noch Iran op een militair conflict aansturen. Daarmee is een grote bron van zorgen voor de financiële markten verdwenen.

Tegelijk lijkt er schot te zitten in de Amerikaans-Chinese handelsonderhandelingen. Het Chinese ministerie van Handel deelde mee dat vicepremier Liu He volgende week in Washington het ‘fase 1-akkoord’ komt ondertekenen. Dat wakkert de hoop aan dat de aanslepende tarievenoorlog tussen beide grootmachten zal stoppen.

Er was ook goed nieuws over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering is vorige week gedaald tot het laagste peil in vijf weken. Het maandelijkse banenrapport schept vrijdag meer duidelijkheid over hoe het met de Amerikaanse economie is gesteld.

Omstreeks 17 uur gaat de Dow Jones 0,6 procent hoger en wint de S&P500 eveneens 0,6 procent. De Nasdaq Composite, die rijk is aan technologiewaarden, stijgt 0,9 procent.

Apple krijgt van twee kanten steun. De verkoop van de iPhone, jarenlang de kaskoe van het consumentenelektronicabedrijf, steeg in december met meer dan 18 procent in China. Apple kreeg ook een hoger koersdoel van Jefferies: het beurshuis voegde 65 dollar toe tot 350 dollar. Apple wint 1,8 procent en bereikt met 308,72 dollar een nieuw record. Ook Microsoft (+0,9%) staat trouwens op een nieuwe recordhoogte.

Tritton

In de laagste zone van de tabellen is Bed Bath & Beyond terug te vinden. De Amerikaanse winkelketen voor huisartikelen als bedlinnen, handdoeken en keukenapparaten kende een bar slecht derde kwartaal (besloten op 30 november) met een vergelijkbare omzetdaling van 8,3 procent en een nettoverlies van 31 cent per aandeel.

Bed Bath & Beyond verwacht dat omzet en rendabiliteit ook in het vierde kwartaal onder druk zullen blijven. De nieuwe CEO Mark Tritton schrapt daarom de financiële vooruitzichten voor het lopende boekjaar 2019/20 en belooft in de lente met een ‘turnaround plan’ te komen. Beleggers zijn de kluts kwijt en sturen het aandeel 18,6 procent lager.

Ook Kohl’s staat stevig onder druk. De warenhuisketen zag de omzet bij constant aantal winkels met 0,2 procent dalen in november en december. Kohl’s lijkt dus niet geprofiteerd te hebben van de algemene kooplust van de Amerikaanse consument tijdens de eindejaarsperiode. Volgens topvrouw Michell Gass draaide de internetwinkel goed en liep de verkoop van schoonheidsproducten en schoenen op wieltjes. Een tegenvaller was de vrouwenkleding, die Kohl’s nu onder handen gaat nemen.